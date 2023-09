Europei Under 16 tennis, Pierluigi Basile vince ancora: a Parma quattro italiani al terzo turno

Sono quattro i giovani azzurri che mercoledì giocheranno il terzo turno dei Campionati Europei Under 16 di tennis, l’evento clou del calendario di Tennis Europe organizzato dalla Fitp e in corso di svolgimento a Parma e provincia. Se tre di loro, Jacopo Vasamì, Galatea Ferro e Carolina Gasparini, si erano già guadagnati il posto lunedì, per Pierluigi Basile il pass è arrivato quest’oggi. Dopo il convincente successo all’esordio contro il francese Courte, il sedicenne di Martina Franca ha battuto nel pomeriggio l’ucraino Dmytro Vterkovskyi, testa di serie numero 12. Il pugliese ha tenuto in mano il controllo delle operazioni e ha vinto col punteggio di 6-3 6-4, aggiudicandosi il terzo turno contro il monegasco Lenny Petit. Niente da fare, invece, per Antonio Marigliano e Andrea De Marchi, entrambi sconfitti: il primo 6-1 4-6 7-5 contro il mancino lettone Arturs Zagars, numero 5 del seeding, il secondo ko contro lo svizzero Flynn Thomas col punteggio di 6-3 3-6 7-5.

Eliminata anche l’azzurra Lucrezia Musetti: non è riuscita l’impresa contro la spagnola Charo Esquiva Banuls, seconda testa di serie. E nel martedì ducale è arrivata anche la prima sconfitta a sorpresa, quella del numero uno del tabellone maschile Kolos Kincses, costretto al ritiro per un problema alla caviglia contro Linus Lagerbohm. Domani in programma tutti gli incontri di terzo turno del singolare (16 maschili e altrettanti femminili), più gli ottavi di finale dei doppi e dei tabelloni di consolazione.

RISULTATI

Singolare maschile. Secondo turno: L. Lagerbohm (Fin) b. K. Kincses (Hun) 6-7 6-2 2-0 ritiro, P. Basile (Ita) b. D. Vterkovskyi (Ukr) 6-3 6-4, I. Ivanov (Bul) b. J. Mazingham (Gbr) 6-2 6-2, Y. Alexandrescou (Rom) b. R. Neimanis (Lat) 6-0 6-4, L. Hede (Swe) b. A. Nekovic (Bih) 6-1 6-1, H. Bernet (Sui) b. G. Matijasic (Slo) 6-1 6-2, A. Zagars (Lat) b. A. Marigliano (Ita) 6-1 4-6 7-5, J. Engel (Ger) b. F. Poklemba (Svk) 6-2 6-2, F. Thomas (Sui) b. A. De Marchi (Ita) 3-6 6-3 7-5, A. Santamarta Roig (Fra) b. D. Markovina (Cro) 7-6 7-5, W. Rejchtman Vinciguerra (Swe) b. A. Berge Nourescu (Rou) 6-4 6-4.

Singolare femminile. Secondo turno: T. Kostovic (Srb) b. E. Menendez Zozaya (Esp) 6-2 6-4, T. Krejcova (Cze) b. L. Newberry (Gbr) 6-2 2-0 ritiro, B. Du Pree (Ned) b. J. Stusek (Ger) 4-6 6-4 6-3, E. Yaneva (Bul) b. S. Depesova (Svk) 6-2 7-5, D. Mpetshi Perricard (Fra) b. M. Lapimaa (Est) 6-4 6-0, S. Zhenikhova (Ger) b. M. Srutwa (Pol) 6-3 6-2, R. Dencheva (Bul) b. A. Panagiotidou (Gre) 6-0 6-1, N. Taraba Wallnberg (Swe) b. M. Boukirat (Fra) 6-1 6-1, Mia Pohankova (Svk) b. D. Miskovic (Cro) 7-5 6-1, C. Esquiva Banuls (Esp) b. L. Musetti (Ita) 6-2 6-3.

Doppio maschile. Secondo turno: Planella Hernandez/Santamarta Roig (Esp) b. Chodura/Sklenicka (Cze) 6-2 6-1, Behrmann/Maislinger (Aut) b. Averjanov/Grusnius (Est) 7-5 6-4, Sadzik/Wazny (Pol) b. Bretin/Courte (Fra) 3-6 7-6 10/5, Messis/Pournaropoulos (Gre) b. Dasset/Vandepoele (Bel) 6-3 7-5, Bilozertsev/Vterkovskyi (Ukr) b. Cruz/Silva (Por) 6-7 7-6 10/6, Alexandrescu/Berge Nourescu (Rom) b. Nekovic/Primorac (Bih) 6-7 6-2 10/2, De Marchi/Vasami (Ita) b. Aghayan/Poghosyan (Arm) 6-0 6-0, Guinau/Schoenmakers (Ned) b. Hermann/Juuhl Sivertsen (Nor) 6-3 6-2, Ivanov/Mitev (Bul) b. Neimanis/Zagars (Lat) 6-2 4-6 10/8, Angeli/Matijasic (Slo) b. Kincses/Major (Hun) ritiro, Basile/Marigliano (Ita) b. Markovina/Sucic (Cro) 3-6 6-3 10/7, Hede/Rejchtman Vinciguerra (Swe) b. Carrier/Mazingham (Gbr) 6-2 6-4, Lagerbohm/Paldanius (Fin) b. Forman/Reiter (Lux) 6-1 6-1, Gokpinar/Yilmaz (Tur) b. Huseinovic/Janev (Mkd) 6-1 6-3, Engel/Sickenberger (Ger) b. Milic/Nikic (Srb) 7-6 6-0.

Doppio femminile. Secondo turno: Dencheva/Yaneva (Bul) b. Lapimaa/Rankel (Est) 6-1 5-7 10/8, Panagiotidou/Proimaki (Gre) b. Deegan/Marsh (Irl) 6-3 6-7 15/13, Saroli/Schnyder (Sui) b. Andronicou/Panova (Cyp) ritiro, Depesova/Pohankova (Svk) b. Ferro/Musetti (Ita) 6-4 6-4, Nilsson/Taraba Wallberg (Swe) b. Gali Herrero/Lakic (And/Mne) 6-2 6-1, Simionescu/Tatu (Rom) b. Dekker/Du Pree (Ned) 6-3 1-6 10/7, Affelt/Srutwa (Pol) b. Kornieva/Kuznetsova (Ukr) 6-3 6-2, Lachinova/Zeltina (Lat) b. Bibanina/Palm (Fin) 7-5 6-2, Kostovic/Petkovic (Srb) b. Vasiliauskaite/Vladson (Ltu) 6-2 6-2, Gasparini/Pistola (Ita) b. Mitevska/Zafirovska (Mkd) 6-4 6-1, Dobric/Miskovic (Cro) b. Iurina/Semichina (Mda) 6-2 5-7 10/6, Krejcova/Sucha (Cze) b. Plosnik/Senica (Slo) 6-1 6-1, Bak Szabo/Biro (Hun) b. Dilek/Kurt (Tur) 1-6 6-1 10/4, Horacek/Tagger (Aut) b. Esquiva Banuls/Menendez Zozaya (Esp) 5-7 6-2 13/11, Kujovic/Vandromme (Bel) b. Alletti/Giardi (Rsm) 6-0 6-3, Stusek/Zhenikhova (Ger) b. Couto/Voloshchuk (Por) 6-2 6-7 10/7.