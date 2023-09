LIVE – Italia-Svezia 0-1, Nations League (DIRETTA)

Alle 17:45 di oggi, martedì 26 settembre l’Italia di Andrea Soncin continua il suo percorso in Nations League nel secondo match del gruppo 4 contro la Svezia. A Castel di Sangro le azzurre proseguono questa nuova competizione, e sperano di replicare la vittoria ottenuta contro le elvetiche, ma stavolta contro le più teminili scandinave, per continuare a sognare un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e le parole delle protagoniste.

COME SEGUIRLA IN TV

Italia-Svezia 0-1 (17′ Kaneyd)

24′ – Caruso allarga per la Bonansea che mette in mezzo, ma la difesa della Svezia sventa la minaccia.

19′ – Caruso mette in mezzo un cross interessante, ma in area l’Italia non accompagna.

17′ – SVEZIA IN VANTAGGIO!! Ripartenza fatale della Svezia. Hurtig conduce il contropiede, la palla arriva a Kaneyd.

13′ – Svezia pericolosa: Bjorn mette in mezzo, Hurtig spizza di testa ma non inquadra la porta.

10′ – Bonansea imbecca Giacinti, palla di un pelo lunga. Italia propositiva.

1′ – Inizia il match!