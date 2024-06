All Round Roma, si completa il quadro dei tabellone principali: i big scaldano i motori

I campi dell’All Round Sport & Wellness di Roma hanno emesso i primi verdetti. Si sono infatti concluse le qualificazioni del Tennis Europe All Round Sport & Wellness, il torneo internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2″, in programma fino a sabato 29 giugno sulla terra rossa del circolo capitolino. Il livello di gioco sta crescendo punto dopo punto, così come l’equilibrio in campo in una seconda giornata che ha regalato al numeroso pubblico presente sulle tribune tante partite terminate al terzo set. La rumena Ana Maria Dumitru, sesta testa di serie del tabellone cadetto, ha vinto il match del giorno imponendosi per 3-6 6-0 10-6 dopo quasi due ore di gioco sull’interessante classe 2010 campana, Francesca Masoni.

Parte la caccia al titolo – Il conto alla rovescia per l’inizio del main draw è finalmente concluso. Lunedì 24 giugno prenderanno il via i primi turni del tabellone principale maschile, a 64 giocatori, e di quello femminile, che vedrà ai nastri di partenza 32 atlete. I giovani campioni del futuro iscritti al Tennis Europe All Round Sport & Wellness sono arrivati a Roma e stanno ultimando i preparativi in vista dell’esordio. Nel maschile, le prime 16 teste di serie beneficeranno di un bye per il primo turno. L’attesissima giocatrice di casa Alice Iozzi, in forza all’All Round, ha svolto nel pomeriggio una sessione di allenamento con la montenegrina Nastasija Delic, mettendo già in mostra un tennis di altissimo livello. In tabellone grazie ad una wild card, è pronto al debutto anche Niccolò Satta che nel 2023 conquistò proprio a Roma il suo primo trionfo nel circuito. Dopo aver scalato la classifica, il numero 22 del ranking Tennis Europe proverà a riconfermarsi campione. Tanta curiosità tra gli appassionati per Mattia Pescosolido, figlio dell’ex numero 42 ATP Stefano, che la scorsa settimana si è spinto sino alla semifinale nell’Under 16 di Crema e punta a far bene anche nella capitale. Tra gli stranieri, occhi puntati sulla numero 1 del tabellone femminile, la lettone Vladislava Lescinska e sul greco Rafael Antonios Gakopoulos.

Cascia conquista il tabellone principale – L’All Round scopre Bianca Cascia. Dopo aver sconfitto la testa di serie numero 3 Angelica Cavasin nel primo turno delle qualificazioni, la classe 2008 che si allena all’ASD 15Zero di Roma con Alessandro Barba e Fabrizio Panella, ha conquistato l’accesso al main draw battendo Agnese Stagni con il punteggio di 6-1 6-1. Alla sua prima esperienza nel circuito Tennis Europe dal 2022, Cascia adesso è pronta ad affermarsi a grandi livelli: “Ho iniziato a giocare tornei in questa categoria due anni fa, poi ho passato un periodo difficile e ho deciso di fermarmi. Ho ricominciato da poco, ma sento di essere pronta per battere anche le giocatrici migliori”. Senza troppe aspettative, ma da possibile outsider, Bianca proverà a sorprendere ancora: “Sto giocando molto bene, cercando di chiudere il punto al momento giusto e di tenere lo scambio quando c’è bisogno. Sono stata abbastanza continua e tutto sommato sono soddisfatta del mio livello. Vedremo come andrà con i primi match di main draw”. Nella partita che ha aperto il programma sul Campo Centrale è arrivato il successo del genovese Federico Dallan, che mettendo in mostra un tennis di altri tempi, a suon di serve & volley ha staccato il pass per il tabellone principale grazie alla vittoria ottenuta per 6-3 6-2 su Matteo Brianza. Accede al main draw anche Sofia Riela del Tennis Project Roma, vittoriosa per 6-3 2-6 10-7 su Annasofia Mancuso.

Risultati di domenica 23 giugno

2° turno qualificazioni maschili

Diego Masera (1, WC) vs Luca Maria Pomilio (16) 6-2 7-6(5)

Kevin Maugliani b. Tommaso Boesso 6-2 6-2

Diego Callipo (3) b. Adriano D’Amico 6-2 6-1

Neri Sanesi b. Karim Soltane 6-2 6-2

Andrea Cogo b. Tommaso Clementini (5) 6-2 6-4

Riccardo Manca (WC) b. Leonardo Tombolini 6-0 7-6(2)

Federico Dallan (WC) b. Matteo Brianza (12) 6-3 6-2

Marcello Longano (8, WC) b. Cesare Tartoni (15, WC) 6-3 6-2

2° turno qualificazioni femminili

Matilde Lampiano Garbarini (1) b. Alessandra Zotti (12) 5-7 6-4 10-6

Sofia Papalini (2) b. Arianna Galeazzi walkover

Bianca Cascia (WC) b. Agnese Stagni (15) 6-1 6-1

Bianca Francesconi (4) b. Maria Vittoria Ranieri 5-7 6-3 10-0

Sofia Riela (5) b. Annasofia Mancuso 6-3 2-6 10-7

Ana Maria Dumitru (6) b. Francesca Masoni (9) 3-6 6-0 10-6

Alice Di Santo (7) b. Ana Caterina Azoitei (11) 6-2 6-1

Aurora Gibellieri (8) b. Elena Corsi (14) 6-0 6-3