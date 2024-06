All Round Roma, iniziano le qualificazioni. Masera: “L’obiettivo è il main draw”

Ha preso ufficialmente il via la terza edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness. Lo spettacolo dei primi turni di qualificazione ha aperto le danze dell’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2″, in programma sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness di Roma dal 22 al 29 giugno. In una giornata inaugurale all’insegna dei colori azzurri, vince e convince il numero 1 del tabellone cadetto, Diego Masera, al via grazie ad una wild card dell’organizzazione. Il tennista romano classe 2010 ha superato con il punteggio di 6-1 6-3 Francesco Barone. Avanti anche la testa di serie numero 1 delle qualificazioni femminili Matilde Lampiano Garbarini, che si è imposta sull’atleta dell’All Round, Ilaria Cianchi per 6-2 7-5. Intanto sale l’attesa per il main draw, che partirà lunedì, del secondo evento del circuito Tennis Europe presente nella capitale dopo quello andato in scena al Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia.

Un passo verso il main draw per Masera – “Sono contento della mia prestazione, ho battuto un avversario difficile e questo successo mi dà morale”. Tutta la gioia di Diego Masera dopo la vittoria ottenuta per 6-1 6-3 su Francesco Barone al primo turno del tabellone cadetto del Tennis Europe All Round Sport & Wellness. Il tennista in forza all’Eur Sporting Club di Roma è reduce dal secondo turno disputato al Torneo Avvenire partendo dalle qualificazioni e ora punta a far bene anche nella capitale: “La partita è stata ricca di game combattuti. All’inizio riuscivo a vincerli tutti; poi, ad inizio secondo set, sono stato bravo a reagire e a recuperare lo svantaggio di 0-3. Da lì ho giocato meglio e mi sono anche sciolto un po’. Le sensazioni sono buone e ovviamente voglio arrivare in main draw. Non ero mai stato all’All Round e ne sono rimasto affascinato”. Una continua ricerca del punto e tanta fiducia nei propri mezzi, Masera sogna in grande: “Io cerco di essere molto aggressivo in campo e infatti molto spesso commetto errori che non dovrei fare, ma continuo ad esprimere il mio gioco nonostante qualche sbaglio. Mi rivedo tanto in Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sogno di raggiungere quei livelli”. La romana Bianca Cascia, giocatrice dell’Eur Sporting Club, ha firmato l’impresa di giornata battendo con lo score di 3-6 6-3 10-1 Angelica Cavasin, testa di serie numero 3 del tabellone cadetto femminile. Niente da fare invece per Andrea Cerbo, n. 6 delle qualificazioni, che si è arreso per 6-2 6-2 a Leonardo Tombolini.

La soddisfazione di Marco Dominici – “Sono contento che il Tennis Europe All Round Sport & Wellness sia un punto di riferimento per i giovani talenti italiani, che qui hanno la possibilità di raccogliere i primi punti o di vincere partite importanti in vista della fine della stagione – le parole del direttore del torneo, Marco Dominici –. C’è tanta attesa per l’inizio del main draw: sono curioso di vedere chi riuscirà a spuntarla in due tabelloni molto equilibrati”. A guidare le speranze azzurre nel main draw maschile sarà Alessandro Maina, testa di serie numero 1, che quest’anno ha già disputato una finale nel circuito Tennis Europe, a Chambon-sur-Lignon, in Francia; mentre Alice Iozzi, tennista in forza all’All Round Sport & Wellness, è la prima azzurra nel seeding del tabellone femminile, dove è preceduta solamente dalla lettone Vladislava Lescinska.

Risultati di sabato 22 giugno

Qualificazioni maschili

Diego Masera (1, WC) b. Francesco Barone 6-1 6-3

Luca Maria Pomilio (16) b. Damiano De Maio (WC) 6-4 2-6 14-12

Tommaso Boesso b. Edoardo Bardelli (2) 7-5 5-7 10-7

Kevin Maugliani b. Emanuele Esposito (10) 6-4 6-3

Diego Callipo (3) b. Loris Mencarelli 6-3 6-4

Adriano D’Amico b. Roberto Polito 7-5 6-3

Neri Sanesi b. Francesco Cingoli (4) walkover

Leonardo Tombolini b. Andrea Cerbo (6) 6-2 6-2

Riccardo Manca (WC) b. Edoardo Primerano (11) 6-1 6-2

Federico Dallan (WC) b. Antonluca Sirci (7) 6-3 6-3

Matteo Brianza (12) b. Marco Giovagnoli 6-3 6-3

Marcello Longano (8, WC) b. Iacopo Rota Sperti walkover

Qualificazioni femminili

Matilde Lampiano Garbarini (1) b. Ilaria Cianchi (WC) 6-2 7-5

Alessandra Zotti (12) b. Victoria Gramaticopolo 6-0 6-3

Sofia Papalini (2) b. Aurora Deidda 6-2 6-4

Arianna Galeazzi (13) b. Penelope Apolloni (WC) 6-1 6-0

Bianca Cascia (WC) b. Angelica Cavasin (3) 3-6 6-3 10-1

Agnese Stagni (15) b. Angelica Sonaglia 0-6 6-1 12-10

Maria Vittoria Ranieri b. Martina Perrone (10) 6-7(3) 1-6 6-4

Ana Maria Dumitru (6) b. Asia Mancini 6-1 6-1

Alice Gibellieri (8) b. Rebecca Gurghean 6-2 6-2