Tiro a Volo, quarta tappa della Coppa del Mondo: Prosperi al comando in Egitto

Al Cairo è iniziata la quarta tappa della Coppa del Mondo del Tiro a Volo che al momento vede l’italiano Lorenzo Prosperi al comando della classifica. Dopo 50 piattelli di qualificazione, la classifica provvisoria maschile vede proprio il nostro italiano davanti a tutti.

Prosperi, poliziotto di Artena (Rm), oro nella Coppa del Mondo di Tucson (Usa) nel 2018, ha aperto la gara con un perfetto 25/25 e nella seconda serie è inciampato in un solo errore, totalizzando in totale 49 su 50. Subito alle spalle dell’italiano, James Willet e Nathan Steven Argiro ed il portoghese Josè Manuel Bruno Faria. Inizio importante anche per Massimo Fabbrizi (Carabinieri), che con un errore per serie è andato a riposo con il totale di 48/50.

Al femminile, invece, comandano l’australiana Penny Smith e la spagnola Mar Molne Magrina, entrambe prime con 47/50. Con 45/50 troviamo Jessica Rossi (Fiamme Oro). La gara riprenderà giorno 3 maggio con altre due serie di qualificazione e giovedì la competizione si concluderà con gli ultimi 25 piattelli. La gara di mercoledì decreterà gli e le otto semifinalisti.