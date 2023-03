Tiro a volo: quattro giorni di raduno al Tav Rosatti per gli azzurri del Trap

La squadra italiana di Trap è attualmente al Tav Rosatti di Ponso (PD) per un raduno iniziato lunedì 20 marzo e in programma fino a giovedì 23. Gli azzurri, guidati dal Direttore Tecnico Nazionale della Fossa Olimpica Marco Conti, si stanno preparando per la Coppa del Mondo ISSF di Larnaca, a Cipro, in programma dal 25 marzo al 2 aprile. Presenti Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) al femminile e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG).