La Figc si unisce al ricordo delle vittime delle mafie: “Radici e futuro libero”

“In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, rendendosi in alcuni casi più nascoste ma più invasive e pericolose per le nostre comunità e la nostra economia. Dunque l’azione contro le mafie e la corruzione è un’azione che deve innovarsi, essendo capace di leggere la complessità del presente, guardando le radici della storia ma con lo sguardo rivolto al futuro libero che vogliamo costruire. Per questo, la Figc e il presidente Gabriele Gravina hanno convintamente recepito l’invito a unirsi alla celebrazione di questa giornata”. Lo si legge in una nota della Federcalcio che si unisce alla celebrazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che ricorre oggi, 21 marzo. La Giornata è giunta alla sua ventottesima edizione ed è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.