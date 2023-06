Tiro a volo, pioggia di medaglie azzurre all’Europeo di Compak Sporting

L’Italia torna con sette titoli continentali, due individuali e tutti quelli a squadre, oltre a due argenti e tre bronzi individuali dal 28° campionato europeo di Compak Sporting. A Foligno la medaglia più prestigiosa è stato Michael Spada, secondo nella classifica Open. Con soli due errori ed il totale di 198/200 l’azzurro si è arreso solo all’ungherese Tamas Jeri, campione europeo con un quasi perfetto 199/200. Spada si è però consolato con l’oro ed il titolo a squadre centrato in collaborazione con Davide Gasparini e Cristian Camporese grazie al totale di 586/600. Sul podio femminile l’Italia è stata rappresentata da Katiuscia Spada, medaglia di bronzo con il punteggio di 189/200 alle spalle della spagnola Beatriz Laparra Cuenca. Anche in questo caso Spada è tornata sul podio per mettersi al collo l’oro a squadre insieme a Carla Flammini ed Alessia Panizza con il totale complessivo di 551/600.

Podio individuale sfiorato, invece, dall’azzurro Samuel Ligi nella classifica Junior, quarto con un totale di 186/200. La squadra composta da lui, da Damiano Cecchini e Federico Vitarelli è diventata campionessa europea con il totale di 554/600. Nella classifica individuale senior il migliore è stato il ct Spada, oro con il totale di 194/200, ma sul podio è salito anche Mauro Bosi, bronzo con 190/200 +22/25. Bosi è poi tornato sul podio insieme ad Alessandro Gaetani e Giuseppe Pupo per la medaglia d’oro a squadre grazie al totale di 559/600. Doppio titolo europeo anche per i veterani azzurri. A meritarsi quello individuale è stato Giovanni Provenzale con 190/200, che insieme a Luciano Bigolin ed a Damiano Facciolati ha centrato anche quello a squadre con 542/600. Infine, nella classifica dei Master gli italiani Enzo Gibellini e Giovanni Zamboni hanno chiuso la competizione, rispettivamente, al secondo posto con 177/200 ed al terzo con 174/200.