MLB European Development Tournament 2023, nove gli azzurri a Londra

Sono nove gli azzurri che prenderanno parte all’MLB European Development Tournament 2023, l’iniziativa guidata dalla Major League Baseball che porta 90 giocatori provenienti da tutta Europa a competere in un torneo d’esibizione. Andres Annunziata (2005 – Nettuno 1945), Lorenzo Barbona (2006 – Nettuno 1945), Edoardo Cornelli (2006 – Lodi), Alessandro Gamberini (2007 – Pianoro), Samuele Gamberini (2003 – UnipolSai Bologna), Alessandro Laise (2005 – Senago), Matteo Marelli (2006 – Senago), Giacomo Taschin (2006 – Rovigo), Lorenzo Taschin (2003 – Rovigo) scenderanno in campo nella manifestazione che si svolgerà da oggi a domenica a Londra e consentirà ai partecipanti di competere e mettersi in mostra in quattro partite e di assistere successivamente agli allenamenti e alla prima partita della London Series 2023 tra St. Louis Cardinals e Chicago Cubs il 24 giugno.