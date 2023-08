Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: ottava posizione per Cassandro/Bacosi nel mixed team skeet

Non riesce l’accesso alla finalissima per le coppie azzurre del mixed team di skeet ai Mondiali tiro a volo 2023. A Baku il punteggio più alto di giornata è quello messo a referto dal duo statunitense formato da Vincent Hancock e Austen Jewell Smith, che chiudo con 149/150. Inseguono a 146 l’Ucraina di Milchev e Malovichko, la Gran Bretagna di Llewellin e Rutter e il Perù di Pacheco Espinosa e Borda Olaechea. Ottava posizione per Tammaro Cassandro e Diana Bacosi, che gettano un po’ alle ortiche un’ottima prima parte di gara con una terza serie negativa che li porta a ottenere 144 come score complessivo. Dodicesima piazza per l’altro duo azzurro composto da Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei con 143.