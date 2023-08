MotoGp Gp Austria 2023, Bezzecchi: “Giornata fantastica. Motivato dopo ieri”

Dopo la difficile Sprint Race di ieri, in Austria era arrivato il momento per Marco Bezzecchi di reagire e di continuare la sua marcia verso la sua seconda posizione nella classifica generale Piloti. La reazione è arrivata: il pilota del Team di Valentino Rossi è riuscito a chiudere sul gradino più basso del podio, fondando la vera e propria rimonta perfetta.

Queste le parole di Bezzecchi dopo il Gp: “Ieri ero molto triste dopo l’incidente in partenza, sentivo di poter fare una bella gara. Ero molto motivato oggi, il team ha fatto qualcosa di incredibile. E’ una giornata fantastica, anche per la vittoria di Vietti in Moto2, voglio ringraziare il team“.