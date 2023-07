Tiro a volo, la squadra azzurra di trap per i Mondiali di Baku: Pellielo, Fabbrizi e Resca al maschile

Il commissario tecnico Marco Conti, dopo il training camp in Azerbaigian con la squadra di trap, ha scelto gli azzurri che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di Baku (14 agosto-1 settembre). Nella gara maschile con Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizi, è stato scelto Daniele Resca, mentre per la prova femminile, oltre a Jessica Rossi e Silvana Stanco, occhi puntati sulla pugliese di Monopoli, Maria Lucia Palmitessa. La situazione delle carte olimpiche (due, il massimo possibile, già in possesso del Trap azzurro femminile; una sola quella del Trap maschile) ha condizionato le convocazioni al maschile, in virtù della necessità di far gareggiare tre atleti nelle condizioni regolamentari per conquistare la carta olimpica che manca all’appello. Lo stesso atleta può aggiudicarsi un solo pass e non è infatti tra i designati Mauro De Filippis, che aveva ottenuto il primo pass a Cracovia un mese fa ai Giochi Europei.