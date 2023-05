Tiro a volo, Il Cairo 2023: Fabbrizi e Iezzi guidano la classifica nel trap

A 25 piattelli dalla fine delle qualificazioni della gara di trap della quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, in programma in Egitto al Cairo, benissimo per l’Italia Massimo Fabbrizi ed Emanuele Iezzi. Il fuoriclasse azzurro, medaglia d’argento a Londra 2012, ha chiuso a quota 97/100 dopo le prime due giornate ed è in prima posizione assoluta, stesso punteggio anche per il giovane connazionale, in gara solo per i punti ranking. Più attardati gli altri azzurri Simone Lorenzo Prosperi e Fabio Sollami.

In campo femminile la leader provvisoria è Yi Chun Lin di Taipei, l’unica a raggiungere 95/100 piattelli, ma ecco alle sue spalle Jessica Rossi, 93/100 per l’azzurra. Più attardate, e di netto, Silvana Maria Stanco e Federica Caporuscio, che inseguono con 86/100. Domani gli ultimi piattelli di qualificazione, quindi ecco le finali per bronzo e oro sulle pedane egiziane: sarà l’ora della verità per gli azzurri che vanno a caccia di medaglie importanti. Le semifinali alle ore 12.30 italiane.