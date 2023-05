Udinese-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO)

di Giorgio Billone 38

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli, il match che con tutta probabilità regalerà agli azzurri lo scudetto. L’allenatore di Certaldo ha presentato i temi dello scontro con la sua ex squadra e c’è stata anche una polemica con una giornalista in relazione al rapporto con la città. In alto ecco allora il video della conferenza di Castel Volturno tenutasi oggi.