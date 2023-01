Tiro a volo, gli azzurri di fossa olimpica e skeet iniziano l’anno a Rabat

La stagione internazionale della fossa olimpica e dello skeet inizia da Rabat, città marocchina dove si terrà la prima prova di Coppa del Mondo Issf, la prima da quando Luciano Rossi è divenuto presidente. Per l’Italia, nella gara maschile dello skeet troveremo Giancarlo Tazza, Emanuele Fuso e Valerio Palmucci, mentre in quella femminile ci saranno Martina Maruzzo, Giada Longhi e Serena Bongini: questi 6 atleti saranno impegnati giovedì 12 gennaio negli allenamenti ufficiali e venerdì 13 nelle gare, individuali e (solo per questa prima tappa della stagione) a squadre. Lunedì 16 gennaio partirà anche la squadra di trap, con Marco Conti che debutterà da dtn: i convocati sono Luca Miotto, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca tra gli uomini; Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco tra le donne.