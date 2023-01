Napoli-Juventus, corse speciali della metropolitana dopo la partita

Trenitalia ha deciso di implementare il servizio della metropolitana di Napoli, in particolare della Linea 2, dopo la partita tra gli azzurri e la Juventus di venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Maradona. In accordo con il Comune di Napoli e la regione Campania, circoleranno treni oltre l’orario consueto di chiusura, a partire dalle 23.10 sono cinque le corse supplementari in partenza da Campi Flegrei, quattro in direzione Gianturco e una in direzione Pozzuoli, in modo tale da favorire il deflusso dopo la partita.