Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Bacosi argento nello skeet femminile. Cassandro di bronzo nel maschile

Medaglia di bronzo e carta olimpica che purtroppo sfuma per Tammaro Cassandro nello skeet agli Europei di tiro a volo in corso di svolgimento a Osijek. L’azzurro era riuscito a qualificarsi per la finale con il miglior risultato nei 125 piattelli di qualificazione, ma per conquistare il pass verso Parigi serviva vincere. Il successo, invece, è andato a un Charalambos Chalkiadakis perfetto con 60/60 in finale. Argento al rappresentante di Malta Marlon Attard, mentre terzo è giunto appunto il nostro Cassando con 45.

Nella prova femminile Diana Bacosi per un soffio manca l’oro continentale. L’esperta tiratrice azzurra arriva a contendere la medaglia più pregiata alla slovacca Danka Bartekova, ma deve arrendersi con lo score di 57 a 56 alla campionessa iridata in carica. Argento per lei, mentre sul terzo gradino del podio ci sale la britannica Amber Jo Rutter. Ai piedi del podio ci finisce l’altra nostra rappresentante che era riuscita a centrare l’accesso in finale, ovvero Martina Bartolomei. Quinta la tedesca Wissmer, sesta l’altra slovacca Stibrava. Ricordiamo che nello skeet femminile l’Italia aveva già conquistato i due pass olimpici a disposizione per Parigi, proprio grazie alle prestazioni di Bacosi e Bartolomei nei mesi scorsi.