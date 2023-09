MotoGP, grandi ascolti su Sky per il GP di San Marino: oltre 2 milioni di spettatori

Boom di ascolti per Sky in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, trasmesso sui canali Sky. La gara di Misano, live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stata vista da 751 mila spettatori medi, con il 6,1% di share e 1 milione 78 mila spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 1 milione 617mila spettatori medi con il 13% di share e 2 milioni e 458 mila spettatori unici. Nel complesso, su Sky Sport e TV8, la gara del Misano World Circuit Marco Simoncelli è stata seguita da 2 milioni 368 mila spettatori medi con il 19,1% di share e oltre 3,5 milioni di spettatori unici, numeri che la proiettano in testa ai GP più visti della stagione. Promossi anche gli ascolti del pre gara su Sky Sport e TV8, con 922 mila spettatori medi, mentre il post gara media 932 mila spettatori. Gli ascolti si sono riflessi anche sui social, con 1 milione e 200 mila interazioni sui canali Sky. Inoltre, nell’intera settimana, sui social di Sky Sport MotoGP ci sono state 13 milioni di video views e 3 milioni di interazioni. Risultati molto importanti anche sul sito Skysport.it, con 2,5 milioni di page views nella settimana, 602 mila visitatori unici e 659 mila video views.