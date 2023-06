Tiro a volo, Europei compak sporting 2023: al via 392 tiratori

di Mattia Zucchiatti 85

Al via a Foligno il 28esimo campionato europeo FITASC di compak sporting. Sono 392 i tiratori, provenienti da 33 diverse nazioni, a prendere parte alla rassegna. A dare il via alla manifestazione è stato il presidente FITASC (Federazione Internazionale di Tiro con Armi Sportive e da Caccia), Jean Francois Palinkas, che ieri ha dato il benvenuto a tutte le delegazioni in compagnia del presidente FITAV e ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di Tiro), Luciano Rossi, e del presidente dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno, Domenico Metelli. Il commissario tecnico, Veniero Spada ha convocato Cristian Camporese, Davide Gasparini, Nicolò Meniconi, Michael Nesti, Samuele Sacripanti, Michael Spada e Daniele Valeri per la squadra maschile; Veronica Bertoli, Carla Flammini, Alesssia Panizza, Katiuscia Spada e Graziella Zambrino in quella femminile.

Convocati poi Jacopo Adamati, Federico Busi, Damiano Cecchini, Samuel Ligi e Federico Vitarelli per la formazione junior; Mauro Bosi, Alessandro Gaetani e Giuseppe Pupo per quella senior; Luciano Bigolin, Damiano Facciolati e Giovanni Provenzale per quella dei veterani. Il programma della gara prevede 50 piattelli (due serie) al giorno, da oggi fino a domenica. I titoli di campione europeo verranno assegnati ai migliori di ogni qualifica.