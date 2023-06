Inter, il mercato sarà a saldo zero. Corriere dello Sport: “Inzaghi si aspettava di più”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola con un eloquente: “Inter, mercato a saldo zero. Il retroscena: Inzaghi voleva di più”. E’ questo il racconto dell’incontro tra l’Inter e Simone Inzaghi che si è tenuto martedì e nel quale non sono mancate alcune tensioni e delle divergenze di opinione. All’allenatore, infatti, è stato detto chiaramente che per comprare bisognerà anche vendere e che il saldo finale del calciomercato dovrà essere zero o positivo. Il tecnico piacentino avrebbe riferito di voler “ottenere la garanzia di un’Inter forte e competitiva anche per la prossima stagione”.