Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2024: Jessica Rossi in testa dopo 75 piattelli

Exploit di Jessica Rossi nella prima giornata sulle pedane di Rabat, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo. In Marocco, nel trap femminile, l’azzurra già oro olimpico a Londra 2012, ha chiuso al comando le qualificazioni dopo i primi 75 piattelli con il punteggio di 71/75 e serie quasi perfette da 24, 24 e 23. Con lei in testa la francese Melanie Couzy, alle loro spalle ci sono quattro atlete al terzo posto, tra loro anche l’azzurra Sofia Littamé, che ha trovato zero errori nella prima serie, e che però così come Isabella Cristiani, anche lei positiva oggi, gareggia solo per il ranking e non può entrare in finale in ogni caso. Non bene, invece, le altre due azzurre in gara, vale a dire Maria Lucia Palmitessa, ventesima con 65/75 e Gaia Ragazzini, ventiseiesima con 63/75.

Per quanto riguarda la gara maschile, al comando ci sono tre tiratori a quota 74/75, vale a dire il francese Clement Bourgue, l’australiano James Willet ed il kuwaitiano Talal Alrashidi. Mauro De Filippis insegue in ottava posizione ed è stato il migliore degli azzurri con 73/73, 72/75 invece per Giovanni Pellielo, con 71/75 e la ventesima posizione troviamo invece Gianmarco Barletta, a 70/75 Giulio Nelli, 69/75 per Massimo Fabbrizi.