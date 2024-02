Golf, Tiger Woods annuncia il rientro sul green: prenderà parte al Genesis Invitational dal 15 al 18 febbraio

Habemus datam. Sul suo profilo X, Tiger Woods ha comunicato che il suo rientro in campo avverrà in occasione del Genesis Invitational, torneo del PGA Tour in programma dal 15 al 18 febbraio a Pacific Palisades, in California. Nel post del 15 volte campione Major, spiccano gli occhi della tigre, i suoi, e la data del suo rientro con l’eloquente frase: “La visione rimane la stessa“. Per Tiger Woods sarà una sorta di chiusura del cerchio poiché proprio tre anni fa fu vittima di un incidente automobilistico mentre tornava dal Riviera Country Club.