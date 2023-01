Arresto Dani Alves, il Pumas risolve per giusta causa il contratto del brasiliano

Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato scosso dalla notizia dell’arresto di Dani Alves, accusato di presunta violenza sessuale. La situazione intorno all’esterno brasiliano è molto delicata, tanto che il suo attuale club, il Pumas, che rappresenta l’Università Nazionale del Messico (Unam) ha deciso di rescindere il contratto dell’ex Barcellona per giusta causa.

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della società messicana, Leopolo Silva: “Attraverso questa scelta il club ha ribadito il suo impegno nel non accettare simili azioni da parte di qualsiasi membro della nostra istituzione. Non si possono minare lo spirito universitario e i suoi valori. La nostra squadra promuove valori come rispetto, onestà, dignità e professionalità”.