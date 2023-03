Fiorentina-Sivasspor, Italiano in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia Fiorentina-Sivasspor, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023. I viola tornano in campo in Europa ospitando i turchi nella prima delle due sfide nel giro di 7 giorni. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dalle ore 14:00. La conferenza stampa sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go ma anche in diretta sui canali social del club, tra cui Youtube. Sportface vi offrirà una diretta testuale della conferenza.

SEGUI IL LIVE