Tiro a volo, CDM Lonato 2023: De Filippis e Stanco verso le finali di domenica

Altra giornata intensa sulle pedane del Trap Concaverde. Nel primo giorno di qualificazioni per la Coppa del Mondo a Lonato del Garda, gli specialisti del Trap si sono misurati con i 75 lanci in programma in questo sabato. Al maschile guida il cinese Ying Qi con un perfetto 75/75, tra gli azzurri il migliore è stato il poliziotto tarantino Mauro De Filippis. L’oro europeo di Cracovia ripartirà domenica dal punteggio di 73/75 e la concreta possibilità di qualificarsi per la finale. Massimo Fabbrizzi (Carabinieri) si è fermato a 70/75, Luca Miotto (Carabinieri), con un piattello in meno.

Al femminile risponde presente Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), in corsa con 71/75 nella classifica guidata dalla portoghese Maria Ines Coelho De Barros (73/75). Più in difficoltà, Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), andate a riposo rispettivamente con 66/75 e 62/75. Tra gli RPO, da segnalare la prestazione di Alessia Iezzi (Carabinieri), con un fantastico 74/75.

Domani la Coppa del Mondo si concluderà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione ed i migliori sei tiratori di ogni classifica si qualificheranno per le finali, in programma a partire dalle ore 15.00.