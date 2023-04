Tiro a volo, CdM Cairo 2023: domani gli ultimi 25 piattelli, gli azzurri dello skeet a caccia delle finali

Azzurri protagonisti nel secondo giorno di qualificazione per lo skeet della quarta prova di Coppa del Mondo ISSF, in scena a Il Cairo (in Egitto). Al maschile, sotto gli occhi del direttore tecnico Andrea Benelli, si è messo in luce Erik Pittini (Fiamme Oro), in gara come RPO (Ranking points, ndr) e fuori classifica, con 100/100. Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) ed Elia Sdruccioli (Esercito) guidano con 98/100, insieme al danese Jesper Hensen, l’ucraino Mikola Milchev, il norvegese Erik Watndal, il georgiano Yanoslav Startsev e il greco Nikolaos Mavrommatis. Fin qui buona anche la prova dello Junior Andrea Galardini (Fiamme Oro) con 97.

Tra le donne in testa c’è la cinese Yiting Jiang, che si gode l’ottimo 99/100. In seconda posizione provvisoria ci sono sette tiratrici con 94/100: tra queste anche le azzurre Chiara Di Marziantonio (Esercito) e Simona Scocchetti (Esercito). Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) domani ripartirà da 92. Tra le RPO buona la prestazione di Martina Maruzzo (Fiamme Oro), a quota 93, mentre la Junior Damiana Paolacci (Fiamme Oro) si è fermata a 85. Domani spazio agli ultimi 25 piattelli di qualificazione. I migliori otto tiratori e tiratrici di ogni classifica accederanno alle semifinali, in programma dalle 13.30.