Tiro a volo, Azzurri in ritiro a Baku per un training camp

Marco Conti, Direttore tecnico della Nazionale di Fossa Olimpica, e un gruppo di nomi celebri del tiro a volo azzurro hanno raggiunto Baku, capitale dell’Azerbaigian, per un training camp che li impegnerà fino al 30 luglio. Con il selezionatore saranno al lavoro sulle pedane: Jessica Rossi, Silvana Stanco, Alessia Iezzi, Federica Caporuscio, Giulia Grassia e Maria Lucia Palmitessa per l’area femminile e Mauro De Filippis, Daniele Resca, Luca Miotto e Massimo Fabbrizi per il settore maschile. Il training camp servirà per l’assegnazione del posto da titolari in entrambi i settori. Saranno Daniele Resca e Luca Miotto ad affrontare questa settimana il test selettivo per entrare in squadra. Analogamente per la squadra femminile, toccherà a Alessia Iezzi, Federica Caporuscio, Giulia Grassia e Maria Luicia Palmitessa concorrere per aggiudicarsi il posto vacante.

Come ha precisato il Ct Conti, il “trial” consisterà in un percorso di 400 o 500 piattelli che le atlete e gli atleti affronteranno in parte sparando due colpi e in parte sparando un colpo. “Lasciamo parlare i fucili e valutiamo poi proprio in base all’evidenza oggettiva del risultato”, ha concluso Conti.