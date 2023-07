Cuevas l’ha fatto ancora: il suo tweener folle per salvare un match point contro Misolic (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Pablo Cuevas l’ha fatto ancora. Tutti ricordano il suo tweener visionario e no-look nel 2019 contro Tsitsipas, quando l’uruguaiano fintò tutt’altro colpo per poi impattare la pallina, faccia rivolta verso il campo avversario, colpendo in mezzo alle gambe con la beffarda palla corta. Il greco non ci arrivò, stesso destino è toccato anche all’austriaco Misolic: siamo nelle qualificazioni di Umago, nell’incontro comunque perso dal sudamericano, che però si è tolto lo sfizio di annullare un match point con questo suo colpo ormai iconico. Di seguito ecco il video.