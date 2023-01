Tiro a volo, azzurri a Rabat: esordio per nuovo ct Conti

Domani, mercoledì 18 gennaio, gli azzurri saranno impegnati sul campo di tiro “Club Les Chenes e Tir et de Loisirs” di Rabat (MAR) negli Allenamenti Ufficiali di Trap della Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF 2023, in vista delle gare di giovedì 19 (Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli), e di venerdì 20 gennaio (Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli). Sono in tutto sei gli italiani convocati, tre maschi e tre femminile, che scenderanno in pedana insieme al nuovo Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, al suo debutto alla guida della squadra italiana.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Mercoledì 18 Gennaio

Allenamenti Ufficiali Trap

Giovedì 19 gennaio

Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Venerdì 20 gennaio

Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 21 gennaio

Gara Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)

14:30 Semifinali e Finale Skeet Femminile

16.00 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Domenica 22 Gennaio

Gara Trap Mixed Team

16:00 Finale Mixed Team Skeet

Lunedì 23 Gennaio

Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Maschile e Femminile