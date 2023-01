Coppa Italia 2022/2023, statistiche e curiosità ottavi di finale

Ottavi di finale di Coppa Italia, ecco le statistiche. Stasera alle 21,00 il Napoli ospita la Cremonese di Davide Ballardini: le due squadre si sono incrociate tre volte nel torneo con tre vittorie azzurre ed un punteggio complessivo di 5-0, due successi sono arrivati negli ottavi di finale giocati nella stagione 1994/1995. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, la partita sarà trasmessa su Canale 5: nei sedicesimi di finale i grigiorossi hanno eliminato il Modena.

Giovedì alle 15,00 l’Atalanta riceve lo Spezia: le due formazioni si sono affrontate 16 volte tra Serie A e B, ma mai in Coppa Italia, in questi incontri gli aquilotti hanno trionfato in una sola occasione. Nel campionato cadetto il 7 giugno 1931 al Picco il match terminò infatti 1-0 (per il resto sette pareggi e otto sconfitte), dirige Colombo. La sfida sarà trasmessa su Italia 1, ai sedicesimi la compagine di Gotti ha eliminato il Brescia.

Alle 18,00 (diretta sempre su Italia 1) la Lazio attende il Bologna: le due squadre si sono incrociate in 10 occasioni nella coppa nazionale, dopo la vittoria biancoceleste per 3-2 al Comunale nel 1960 sono seguiti sei successi rossoblù e tre pareggi. Lo scontro più recente risale al 30 agosto 1989, al Flaminio i felsinei trionfarono 2-1 dopo i tempi supplementari, arbitra Baroni. Ai sedicesimi la formazione di Thiago Motta ha eliminato il Cagliari.

Chiude gli ottavi di finale la partita Juventus-Monza alle 21,00 su Canale 5: i bianconeri sono imbattuti nei quattro scontri diretti di Coppa Italia con due vittorie ed altrettanti pareggi, queste gare si sono disputate nella fase a gironi tra il 1976 e il 1986. Dirige Pezzuto, ai sedicesimi i biancorossi hanno eliminato l’Udinese.