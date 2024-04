Calendario Preolimpico Doha 2024 tiro a volo: programma, orari e diretta tv

Il calendario del Preolimpico di Doha 2024 di tiro a volo, in programma dal 21 al 28 aprile: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per l’appuntamento che assegnerà due carte per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 ai migliori classificati di ciascuna gara individuale. L’Italia si presenta al via con 11 tiratori, tra uomini e donne, ma i fari sono puntati soprattutto sullo skeet maschile. La nazionale italiana ha infatti già conquistato due pass (il massimo possibile) in tutte le specialità, ad eccezione dello skeet maschile, appunto, dove ne ha soltanto uno al momento. Per la verità, l’Italia è già certa di conquistare anche il secondo pass nello skeet maschile: qualora non arrivasse in Qatar o ai prossimi Europei di Lonato, la carta olimpica arriverebbe senza dubbio tramite ranking. Azzurri e azzurre dunque affrontano questo torneo per testarsi in vista dei grandi appuntamenti dell’anno.

STREAMING E TV – Tutte le finali saranno visibili in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della ISSF – International Shooting Sport Federation. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e le classifiche per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (un’ora in meno rispetto al Qatar) del Preolimpico di Doha 2024.

PROGRAMMA PREOLIMPICO DOHA 2024 TIRO A VOLO

Orari italiani

DOMENICA 21 APRILE

7.30-14.00 Qualificazioni trap femminile 50 piattelli

7.30-14.00 Qualificazioni trap maschile 50 piattelli

LUNEDI’ 22 APRILE

7.30-14.00 Qualificazioni trap femminile 50 piattelli

7.30-14.00 Qualificazioni trap maschile 50 piattelli

MARTEDI’ 23 APRILE

7.30-11.00 Qualificazioni trap femminile 25 piattelli

7.30-11.00 Qualificazioni trap maschile 25 piattelli

14.00 Finale trap femminile

15.30 Finale trap maschile

VENERDI’ 26 APRILE

7.30-15.00 Qualificazioni skeet femminile 50 piattelli

7.30-15.00 Qualificazioni skeet maschile 50 piattelli

SABATO 27 APRILE

7.30-15.00 Qualificazioni skeet femminile 50 piattelli

7.30-15.00 Qualificazioni skeet maschile 50 piattelli

DOMENICA 28 APRILE

7.30-11.00 Qualificazioni skeet femminile 25 piattelli

7.30-11.00 Qualificazioni skeet maschile 25 piattelli

14.00 Finale skeet femminile

15.30 Finale skeet maschile