Surf, Leonardo Fioravanti conquista il pass olimpico per Parigi 2024

Leonardo Fioravanti vola a Parigi 2024. L’azzurro ha conquistato infatti una carta olimpica nominale per i Giochi Olimpici parigini e rappresenterà l’Italia nel surf. Ancora una volta eccezionale il surfista romano, che in Sudafrica si è fermato agli ottavi di finale nella nona tappa del World Surf League Championship Tour, ma al termine della quale ha conquistato i punti sufficienti per la sua seconda qualificazione matematica alla rassegna a cinque cerchi, con una tappa d’anticipo del Tour, quella della Polinesia Francese.

Fioravanti occupa infatti il nono posto del ranking, ma per la qualificazione olimpica è virtualmente settimo perché dei quattro surfisti brasiliani che lo precedono, solo a due sarà consentito prendere una carta olimpica. I pass individuali a disposizione sono dieci e l’azzurro volerà dunque a Tahiti, sede di gara del surf alle Olimpiadi del prossimo anno.