Parigi 2024, record di entrate dai partner: superata la soglia di 1 miliardo

Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi 2024, Tony Estanguet a un anno dalla cerimonia di apertura, ha dichiarato: “Proprio di recente abbiamo superato la soglia di 1 miliardo di euro di entrate garantite dai nostri partner. Questo non ha precedenti. È ovviamente la prima volta che un evento sportivo in Francia ha raccolto così tanti soldi da aziende e partnership”,

Estanguet ha affermato che i soldi dell’investimento non includono tra l’altro, un nuovo partner premium con cui sono in trattativa. Il presidente del Cio Thomas Bach ha inoltre affermato che Parigi è sulla buona strada per offrire un nuovo tipo di Olimpiadi, il 95% delle sedi della città sono esistenti o temporanee, un cenno al tentativo di invertire la tendenza decennale del superamento dei costi coinvolti nella costruzione di enormi stadi. “Viviamo in un’epoca in cui non si può guardare così tanto sul bello da avere. Dobbiamo concentrarci sull’essenziale”, ha concluso.