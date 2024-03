Yuan-Wang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Austin 2024

Yue Yuan se la vedrà contro Xiyu Wang nella finale del WTA 250 di Austin 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città americana. Atto conclusivo tutto made in China in Texas, dove finora le tue pretendenti al titolo hanno perso un solo set in totale. A perderlo è stato Yuan all’esordio contro l’australiana Rodionova, prima di sconfiggere in due set Townsend, Yafan Wang e Schmidlova; cammino più complicato ma ancor più netto per la sua avversaria, che ha eliminato Podoroska, Semenistaja, Collins e Kalinina.

Bronzetti e Wang scenderanno in campo oggi domenica 3 marzo alle ore 21:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.