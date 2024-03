Wta 1000 Miami 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta 1000 di Miami 2024, in programma dal 19 al 30 marzo sul cemento della Florida. Come di consueto, dopo la California per il torneo di Indian Wells il circuito Wta si sposta a Est per completare il cosiddetto Sunshine Double in quel di Miami. Al via tutte le big, da Iga Swiatek ad Aryna Sabalenka, passando per Elena Rybakina (che dovrebbe aver recuperato dal virus intestinale che l’ha costretta al forfait a Indian Wells) e Coco Gauff. Protagonista anche il tennis italiano, con Jasmine Paolini che guida la pattuglia composta da Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Sara Errani.

ENTRY LIST

La diretta televisiva del Wta 1000 di Miami 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi è sufficiente cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 1000 di Miami, accompagnando per tutto l’arco delle due settimane i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste (con focus sulle italiane).

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 1000 MIAMI 2024

Martedì 19 marzo: Primo turno LIVE dalle 16:00

Mercoledì 20 marzo: Primo turno LIVE dalle 16:00

Giovedì 21 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16:00

Venerdì 22 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16:00

Sabato 23 marzo: Terzo turno LIVE dalle 16:00

Domenica 24 marzo: Terzo turno LIVE dalle 16:00

Lunedì 25 marzo: Ottavi di finale LIVE dalle 16:00

Martedì 26 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 18:00

Mercoledì 27 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 18:00



Giovedì 28 marzo: Semifinali LIVE dalle 18:00

Sabato 30 marzo: Finale LIVE dalle 20:30