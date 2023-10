Women’s Champions League 2023/2024, sorteggio fase a gironi: orario, tv e streaming

Il sorteggio della fase a gironi della Women’s Champions League 2023/2024 è in programma oggi, venerdì 20 ottobre alle 13:00. Occhi puntati sulla Roma, unica italiana al via nella massima competizione continentale. Le 12 vincitrici del secondo turno si uniscono alle altre big qualificate direttamente per una fase a gruppi in programma tra il 14 novembre e il 31 gennaio. Il sorteggio sarà trasmesso in streaming sui canali UEFA e sul sito ufficiale della competizione. La Roma è in terza fascia e aspetta di conoscere quelle che saranno le avversarie. Nella scorsa stagione le giallorosse si spinsero fino a degli storici quarti di finale, con tanto di record di presenze all’Olimpico per Roma-Barcellona. In questa stagione, le ragazze di Spugna vogliono vivere le stesse emozioni. Appuntamento alle 13:00 sui canali Uefa per scoprire le avversarie.