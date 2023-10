Wta Monastir 2023, Stefanini cerca contro Burel la prima semifinale nel circuito maggiore

Per la terza volta in questa stagione almeno due tenniste azzurre disputeranno i quarti di finale di un torneo WTA nella stessa settimana. A Merida a riuscirci erano state Camila Giorgi, poi vincitrice del titolo, ed Elisabetta Cocciaretto; a Rabat invece Martina Trevisan, eliminata proprio ai quarti, e Lucia Bronzetti, che in Marocco ha festeggiato il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. Ora il Jasmin Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir in cui non ci sarà solamente il derby tra Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini a mettere in palio un posto in semifinale, ma anche la sfida tra Lucrezia Stefanini e la francese Clara Burel.

Nella giornata di mercoledì, la toscana ha dominato il match con Katarzyna Kawa, giustiziera di Martina Trevisan al primo turno. Un 6-4 6-1 maturato in appena 73 minuti di gioco al termine di una prestazione autorevole della classe ’98 di Firenze. Successo che ha permesso a Stefanini di conquistare il secondo quarto di finale WTA della sua stagione e della sua carriera, dopo quello disputato a luglio nel WTA 250 di Varsavia. In quell’occasione l’azzurra si arrese in rimonta con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3 alla tedesca Laura Siegemund. Contro Burel, Stefanini avrà dunque una seconda possibilità per raggiungere la sua prima semifinale nel circuito maggiore.

Attualmente al numero 125 della classifica mondiale, la toscana ha centrato nell’agosto di quest’anno il suo primo ingresso nella top 100 del ranking WTA. Sono invece due i titoli conquistati nel 2023, negli ITF di Sharm el-Sheik e Calvi. Se lo scorso anno l’avventura di Stefanini a Monastir si interruppe all’esordio con Magda Linette, in questa edizione del torneo la venticinquenne fiorentina ha sin dalla prima uscita dimostrato di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Nonostante l’inizio in salita, ha infatti conquistato al debutto una grande rimonta per aggiudicarsi il derby con Camilla Rosatello con lo score di 5-7 6-3 6-1.

Burel ha invece dovuto superare Erika Andreeva per raggiungere i quarti di finale. Una partita ricca di ribaltamenti di fronte, con la francese che si era trovata avanti 5-3 nel secondo set e poi 5-0 nel terzo, prima di essere costretta al tie-break per chiudere i giochi all’undicesimo match point con il punteggio di 6-0 5-7 7-6(2). La numero 8 del seeding, al momento 74 della classifica WTA, si era invece imposta all’esordio su Cristina Bucsa con un perentorio 6-2 6-2. Nel luglio di quest’anno la ventiduenne di Rennes ha raggiunto il suo best ranking di numero 61, dopo la finale persa nel WTA 250 di Losanna contro Elisabetta Cocciaretto. Nella rassegna tunisina, Burel disputerà per la quarta volta un quarto di finale WTA in questa stagione. Non solo in Svizzera, ma anche a Rennes la francese era riuscita ad accedere alla semifinale.

Non si sono precedenti tra le due giocatrici in un match inedito che chiuderà il programma dei quarti di finale sul Centre Court di Monastir non prima delle 19:00.