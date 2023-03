Westchester-Benevento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2022/2023

Westchester-Benevento sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per per la seconda giornata della Viareggio Cup 2022/2023. E’ tutto pronto per l’inizio della competizione per giovani più importante, che raccoglie alcuni dei club più importante di tutto il mondo. La squadra giallorossa, dopo la gara di esordio, va a caccia del successo anche in questo appuntamento. Anche la compagine americana, però, vuole ben figurare in questa manifestazione e venderà cara la pelle. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 22 marzo, per il momento non è prevista una diretta televisiva.

