Ultras Chemie Lipsia ed Eintracht Francoforte uniti contro Hamas, proteggono bar israeliano

Gli ultras del Chemie Lipsia e dell’Eintracht Francoforte uniti contro Hamas. Dopo l’appello di Hamas che ha come volontà attaccare obiettivi ebraici/israeliani in tutto il mondo, gli ultras delle due squadre, che hanno un amicizia di lunga data, al termine del loro ultimo incontro, hanno sparato fuochi d’artificio davanti un hummus bar di proprietà israeliana in segno di vicinanza al proprietario, rassicurandolo sul fatto che loro saranno in prima linea per garantirgli sicurezza.