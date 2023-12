Vis Pesaro-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Rimini, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I marchigiani hanno bisogno di conquistare dei punti salvezza per allontanarsi dalla zona più pericolosa e per questo faranno di tutto per vincere. La compagine romagnola, invece, sta risalendo posizioni in classifica ed ha intenzione di proseguire su questa strada per evitare di tornare nelle retrovie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA