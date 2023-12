Sport in tv oggi domenica 3 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 3 dicembre 2023. Prosegue il fine settimana del calcio italiano e internazionale, tra campionati di Serie A, B e C più quelli esteri: il big match è senza dubbio quello tra Napoli e Inter al ‘Maradona’. Come sempre tanti sport invernali a tenerci compagnia, tra sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto con gli sci e combinata nordica. Poi i campionati nazionali di volley e basket, e tanto altro ancora!