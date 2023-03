Vis Pesaro-Reggiana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Vis Pesaro-Reggiana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2022/2023. La capolista vuole conservare quantomeno il buon vantaggio sulla seconda, ma la trasferta in terra marchigiana è complessa perché i padroni di casa cercano punti salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 14.30 di domenica 5 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE