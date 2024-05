Vis Pesaro-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming playout Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Recanatese, match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana arriva dalla sconfitta per 1-0 subita nella partita di andata e ha bisogno di centrare una vittoria tra le mura amiche per garantirsi la permanenza in Serie C.

La compagine giallorossa, dal suo canto, ha un piccolo vantaggio di un gol e andrà in trasferta per provare a difenderlo con le unghie e con i denti fino alla fine. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

