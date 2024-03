Vis Pesaro-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Lucchese, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana deve ancora lottare per conquistare la salvezza e con una vittoria potrebbe davvero mettere un’ipoteca sulla permanenza in questa categoria. Il club toscano, dal suo canto, è a ridosso della zona playoff e ha intenzione di provare fino alla fine a tornare tra le prime dieci della graduatoria. I padroni di casa sono reduci da un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate e sperano di tornare al successo per rilanciarsi in ottica salvezza diretta. La squadra ospite, invece, ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitte nelle ultime cinque e ha intenzione di vincere per agganciare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 28 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 25.

