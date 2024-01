Vis Pesaro-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Carrarese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da una preziosa vittoria e ora vogliono dare seguito ai risultati per alimentare le loro speranze di salvezza. Il club toscano, dal suo canto, ha intenzione di vincere in terra marchigiana per fare un passo in avanti nella lotta per il terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA