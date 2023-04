Vis Pesaro-Carrarese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Vis Pesaro-Carrarese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Ultimo turno decisivo: i padroni di casa sono già condannati ai playoff, ma possono mantenere la posizione, migliorarla o peggiorarla, e fa tutta la differenza del mondo, mentre i toscani vogliono blindare il quarto posto che qualifica per la fase nazionale dei playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 23 aprile, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile sulla piattaforma Dazn.