Virtus Verona-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Pro Vercelli, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine veneta in questa stagione non potrà prendere parte ai playoff, ma vuole comunque cercare di chiudere il campionato in maniera positiva davanti ai propri tifosi. La formazione piemontese, dal suo canto, è in piena zona playoff e con un successo esterno blinderebbe definitivamente la qualificazione. I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due sconfitte e un pareggio, mentre gli ospiti arrivano da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

