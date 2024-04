Cesena-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Perugia, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine romagnola vuole chiudere in bellezza una stagione da incorniciare, in modo tale da festeggiare ancora una volta la promozione insieme ai suoi tifosi. Il club umbro, dal suo canto va alla ricerca di preziosi punti che potrebbero consentirgli di acciuffare il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

