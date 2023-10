Virtus Bologna-Zalgiris in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 1^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia il percorso europeo della formazione di coach Banchi, con l’obiettivo di centrare un piazzamento migliore rispetto allo scorso anno. Le Vu Nere hanno iniziato la propria stagione nel migliore dei modi, prima aggiudicandosi la Supercoppa Italiana, e poi vincendo all’esordio in campionato contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 5 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Scafati, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

PROGRAMMA E TV 1^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.