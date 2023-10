Pallanuoto, fine settimana con Champions League e Euro Cup

Fine settimana della pallanuoto con le coppe europee protagoniste. Nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League in acqua domani la Pro Recco e l’AN Brescia. I liguri e tricampioni in carica, inseriti nel gruppo B, sono ospiti dei croati dello Jug Adriatic; i lombardi, invece, ricevono i serbi della Novi Beograd. In Eurocup prima giornata per CC Ortigia 1928, Pallanuoto Trieste, Rari Nantes Savona – impegnate sabato – e Telimar che chiuderà il programma domenica mattina. Siracusani e giuliani, entrambi inseriti nel gruppo D, affrontano rispettivamente in casa i greci del Panionios e fuori montenegrini del Primorac Kotor; i liguri, per il girone B, fanno visita agli ellenici dell’Apollon Smyrnis; mentre la Telimar ospita i catalani del CN Barcelona.

Prima giornata anche della fase a gironi anche per la Champions League femminile. Impegni “spagnoli” per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma, entrambe inserite nel gruppo A, che in casa affrontano la CN Sant Andreu e la CN Terrassa. In Eurocup in acqua Pallanuoto Trieste e Plebiscito Padova. Le giuliane, venerdì 6 ottobre, sono ospiti delle magiare del BVSC Zuglo, mentre le patatvine ricevono le olandesi del ZV De Zaan.